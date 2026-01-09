Trump: Zweiter US-Angriff auf Venezuela abgesagt

Trump: Zweiter Angriff auf Venezuela vorerst gestoppt
Konflikt mit Venezuela

Einen weiteren Angriff auf Venezuela soll es erst einmal nicht geben sagt Donald Trump. Die US-Kriegsschiffe bleiben jedoch vor Ort. Der US-Präsident winkt mit Investitionen in Milliardenhöhe.

vor 31 Minuten

Russland und China verurteilen US-Angriff auf Venezuela
Nach US-Angriff auf Venezuela

Am Wochenende haben die USA Venezuela angegriffen und den Staatschef festgenommen und außer Landes gebracht. Nun kommt der UN-Sicherheitsrat zusammen.

05.01.2026

US-Angriff auf Venezuela – Lufthansa meidet Luftraum
Venezuela

In Venezuela gibt es dramatische Ereignisse. Welcher Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Südamerika dauert inzwischen etwas länger?

04.01.2026

Operation «Absolute Entschlossenheit»: Angriff auf Venezuela
Chronologie

US-Streitkräfte haben Venezuela angegriffen und dabei Staatschef Maduro festgenommen. So lief der Einsatz nach US-Darstellung ab.

03.01.2026

Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst

03.01.2026