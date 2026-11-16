Elf Tote bei Brand auf thailändischer Urlaubsinsel Phuket

Patong (dpa) - Bei einem Brand in einem Geschäftshauskomplex auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind Medienberichten zufolge elf Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt, als in den frühen Morgenstunden fünf sogenannte Shophouses im Touristenzentrum Patong in Flammen aufgingen, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Unter den Todesopfern waren demnach acht Frauen und drei Männer. Einer der Betroffenen kam aus Myanmar, die übrigen waren Thailänder.

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Was löste das Feuer aus?

Laut ersten Ermittlungsergebnissen könnte ein Kurzschluss an einem Strommast zur Explosion eines Transformators geführt haben. Die Flammen griffen im Anschluss auf einen Motorradverleih und von dort auf benachbarte Geschäfte über. In dem Motorradverleih lagerten nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Patong rund 100 Mietmaschinen. Auch Benzin und Schmierstoffe waren dort aufbewahrt worden. In den oberen Stockwerken lebten einige der Mitarbeiter.

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Viele Eingeschlossene versuchten der Polizei zufolge, sich vor den Flammen und dem dichten Rauch auf das Dach der Gebäude zu retten. Einige der späteren Todesopfer riefen den Ermittlern zufolge während ihrer Flucht noch verzweifelt Freunde und Angehörige an.

Foto: Uncredited/XinHua/dpa Mehrere angrenzende Häuser brannten ebenfalls ab.