Brandstiftung? Feuer in leerstehender Gaststätte
In der Nacht stehen Kiosk, Terrasse und Fassade des Gebäudes in Flammen. Was die Polizei als Ursache vermutet.
Dettenheim (dpa/lsw) - Eine leerstehende Gaststätte im Kreis Karlsruhe soll in der Nacht in Brand gesetzt worden sein. Laut Polizei flohen die bislang unbekannten Täter. Demnach meldeten zwei Zeuginnen, dass es in einer derzeit nicht betriebenen Gaststätte an einem Baggersee bei Dettenheim brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Kiosk, der Terrassenbereich mit Vordach und die Fassade des Hauptgebäudes in Flammen, wie es hieß.
Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge gebe es den Verdacht, dass das Feuer durch Brandstiftung ausgelöst wurde.