Erdbeben in der Toskana: Keine größeren Schäden

Florenz (dpa) - In der Toskana sind mehrere Regionen von einem Erdbeben erschüttert worden, darunter auch die Hauptstadt Florenz. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke des Bebens mit 4,1 an. In mehreren Gemeinden rannten die Menschen sicherheitshalber auf die Straßen. Nach ersten Erkenntnissen gab es jedoch keine größeren Schäden und auch keine Verletzten.

Die heftigsten Erschütterungen wurden gegen 9.40 Uhr in der Region der 90.000-Einwohner-Stadt Pistoia registriert. Bürgermeisterin Anna Maria Celesti berichtete, dass auch die Beschäftigten im Rathaus nach draußen gegangen seien. Nach einiger Zeit seien aber alle wieder unbeschadet zurückgekehrt. Der Unterricht an mehreren Schulen wurde kurz unterbrochen, ging dann aber weiter.

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