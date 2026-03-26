Erdbeben

Erdbeben in der Toskana: Keine größeren Schäden

In der italienischen Urlaubsregion bebt die Erde, auch in der Hauptstadt Florenz, wo jetzt schon viele Touristen unterwegs sind. Nach ersten Berichten geht jedoch alles glimpflich aus.

Auch in Florenz war das Beben zu spüren. (Archivbild) Foto: Christoph Sator/dpa
Auch in Florenz war das Beben zu spüren. (Archivbild)

Florenz (dpa) - In der Toskana sind mehrere Regionen von einem Erdbeben erschüttert worden, darunter auch die Hauptstadt Florenz. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke des Bebens mit 4,1 an. In mehreren Gemeinden rannten die Menschen sicherheitshalber auf die Straßen. Nach ersten Erkenntnissen gab es jedoch keine größeren Schäden und auch keine Verletzten.

Die heftigsten Erschütterungen wurden gegen 9.40 Uhr in der Region der 90.000-Einwohner-Stadt Pistoia registriert. Bürgermeisterin Anna Maria Celesti berichtete, dass auch die Beschäftigten im Rathaus nach draußen gegangen seien. Nach einiger Zeit seien aber alle wieder unbeschadet zurückgekehrt. Der Unterricht an mehreren Schulen wurde kurz unterbrochen, ging dann aber weiter.

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Die Erdstöße waren auch im 35 Kilometer weiter gelegenen Florenz zu spüren. Auch dort blieben die Schulen geöffnet. Die Toskana gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Italien. Kurz vor Ostern halten sich dort auch zahlreiche Besucher aus dem Ausland auf.

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