Zahl der Toten steigt

Ermittler finden schwere Mängel nach Feuer in Bangkok

Neue Erkenntnisse nach der Feuerkatastrophe in Thailand: Ermittler sprechen von blockierten Notausgängen und möglichen Verstößen gegen Brandschutzauflagen. Derweil steigt die Zahl der Toten.

Das Lokal wurde bei dem Brand völlig zerstört. Foto: Uncredited/Bangkok Metropolitan Administration via AP/dpa
Das Lokal wurde bei dem Brand völlig zerstört.

Bangkok (dpa) - Blockierte Fluchtwege, fehlender Brandschutz und möglicherweise unerlaubte Umbauten: Nach dem verheerenden Feuer mit Dutzenden Toten in einem Lokal in Bangkok haben Ermittler zahlreiche mögliche Sicherheitsmängel festgestellt. Derweil ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichtete. Noch immer konnten demnach nicht alle Opfer identifiziert werden. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt, rund 20 davon schwer. 

Nach Angaben des thailändischen Innenministeriums war ein Fluchtweg an der Rückseite des Lokals durch einen Süßwarenstand blockiert. Ein weiterer Notausgang war zudem mit einem Schild «Nicht öffnen (nur für Personal)» gekennzeichnet, was flüchtende Gäste offenbar zusätzlich verwirrte.

Bei dem verheerenden Brand sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/@jackfanchan via AP/dpa
Bei dem verheerenden Brand sind dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Kurzschluss als Auslöser?

Das Feuer war am späten Sonntagabend plötzlich ausgebrochen, als gerade eine Live-Band in dem Pub Rong Beer Na Ladprao spielte. Zahlreiche Gäste flüchteten daraufhin fatalerweise in den hinteren Teil des Gebäudes, in die Nähe der Toiletten – fanden dort aber kein Entkommen. Das Lokal liegt im Stadtteil Chatuchak, den auch viele Thailand-Touristen wegen seines bekannten Wochenendmarktes besuchen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch einen Kurzschluss an einer Klimaanlage über der Decke ausgelöst worden sein. Bestätigt ist die Brandursache jedoch noch nicht. Die Flammen breiteten sich nach Behördenangaben rasch aus, weil im Gebäude und bei der Inneneinrichtung keine feuerhemmenden Materialien verwendet worden seien.

Nach Angaben der Polizei verfügte das Lokal zwar über zwei Eingänge an der Vorderseite und zwei Ausgänge im hinteren Bereich. Einer der Ausgänge sei jedoch durch einen Verkaufsstand versperrt gewesen. Ein weiterer habe keinen Türgriff gehabt und sei zusätzlich durch Regale blockiert worden, so dass nur ein schmaler Durchgang geblieben sei, zitierte die «Bangkok Post» Polizeichef Kittharath Punpetch. Die Ermittler vermuten, dass dichter Rauch und der Stromausfall den Menschen die Orientierung nahmen.

Wurden Ausgänge vorsätzlich verschlossen?

Die Polizei untersucht zudem Berichte, wonach Mitarbeiter Ausgänge verschlossen haben sollen, um zu verhindern, dass Gäste das Lokal verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Dafür gibt es bislang jedoch keine Bestätigung.

Ermittler suchten nach Hinweisen auf die Ursache des Unglücks. Foto: Uncredited/Bangkok Metropolitan Administration via AP/dpa
Ermittler suchten nach Hinweisen auf die Ursache des Unglücks.

Die Behörden prüfen außerdem, ob das Lokal überhaupt rechtmäßig als Vergnügungsstätte betrieben wurde. Nach ersten Erkenntnissen lag lediglich eine Genehmigung als Restaurant mit Live-Musik vor. Zudem untersuchen die Ermittler, ob unerlaubte Umbauten vorgenommen wurden und ob Versäumnisse bei Genehmigungen oder Kontrollen zu der Katastrophe beigetragen haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Todesfalle Pub: Brandkatastrophe erschüttert Thailand
Flammeninferno in Bangkok

Todesfalle Pub: Brandkatastrophe erschüttert Thailand

Wo am Abend noch gefeiert wurde, liegen wenige Stunden später Trümmer, Asche und Leichen. Was löste das verheerende Feuer in einem Musikpub in Bangkok aus? Eindrücke vom Unglücksort.

13.07.2026

Feuer in Bangkok: Was wir wissen – und was nicht
Mindestens 27 Tote

Feuer in Bangkok: Was wir wissen – und was nicht

Drama in Bangkok: In einem beliebten Pub bricht mitten in der Nacht ein Feuer aus - es gibt mindestens 27 Todesopfer. Was wir bisher wissen - und was nicht.

12.07.2026

Mindestens 27 Tote bei Brandkatastrophe in Bangkok
Brände

Mindestens 27 Tote bei Brandkatastrophe in Bangkok

Gegen Mitternacht bricht in einem Bierlokal in der Nähe eines beliebten Marktes ein verheerendes Feuer aus. Die Feuerwehr hat es bald unter Kontrolle - für viele aber zu spät.

12.07.2026

Türkei korrigiert Opferzahl nach Brandkatastrophe auf 78
Feuer in Skihotel

Türkei korrigiert Opferzahl nach Brandkatastrophe auf 78

In einem renommierten Skihotel werden bei einem Brand Dutzende Menschen getötet. Die Regierung hat die Zahl der Opfer nun korrigiert. Die Diskussion um die Frage der Verantwortlichen hält weiter an.

23.01.2025

Katastrophe in türkischem Skihotel - Kritik an Brandschutz
Unglück

Katastrophe in türkischem Skihotel - Kritik an Brandschutz

In einem Skihotel mit mehr als 200 Gästen bricht ein Großbrand aus, 79 Menschen sterben. In die Trauer um die Toten mischt sich Wut - und dramatische Schicksale werden bekannt.

22.01.2025