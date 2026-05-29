Sparkassen-Einbruch

Erste Kunden bekommen nach Sparkassen-Coup Wertsachen zurück

Nach dem Einbruchscoup in Gelsenkirchen bekommen erste Kunden Schmuck und sogar Bargeld zurück. Die Einbrecher hatten vieles zurückgelassen. Hohe Millionenwerte bleiben aber weiter verschwunden.

Von den Einbrechern zurückgelassene Wertsachen aus dem Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen werden nun zurückgegeben. (Handoutbild) Foto: Polizei Gelsenkirchen/dpa
Von den Einbrechern zurückgelassene Wertsachen aus dem Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen werden nun zurückgegeben. (Handoutbild)

Gelsenkirchen (dpa) - Fünf Monate nach dem Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse bekommen erste Schließfachkunden Wertsachen wie Schmuck, Edelmetalle oder sogar Bargeld zurück. Das kündigte die Sparkasse am Freitag an. 

Sie gehören zu den rund 50.000 Gegenständen, die die Einbrecher Ende 2025 in dem verwüsteten Tresorraum zurückgelassen hatten. Dabei handele es sich durchaus in einigen Fällen um erhebliche Werte, hieß es in einer Sparkassen-Mitteilung. Natürlich könne «nur ein Teil der Betroffenen ihr Eigentum vollständig zurückerhalten», erklärte Sparkassen-Chef Michael Klotz.

Keine Rückgabe ohne genaue Beschreibung

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Anfang Mai hatte die Staatsanwaltschaft die zunächst beschlagnahmten Gegenstände zur Rückgabe an die Eigentümer freigegeben. Im ersten Schritt wurden namentlich zuzuordnende Dokumente zurückgegeben. Voraussetzung für die Rückgabe der Wertsachen sei eine genaue Beschreibung der Gegenstände in Inventarlisten der Kunden, damit die Gegenstände auch dem richtigen Eigentümer zugeordnet werden können, betonte die Sparkasse. 

Die Sparkasse Gelsenkirchen gibt nach dem Millionen-Einbruch zurückgelassene Wertsachen an die Eigentümer zurück. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Sparkasse Gelsenkirchen gibt nach dem Millionen-Einbruch zurückgelassene Wertsachen an die Eigentümer zurück. (Archivbild)

Bei dem spektakulären Einbruch hatten sich die unbekannten Täter nach Weihnachten 2025 mit einem Kernbohrer Zutritt zum Tresorraum verschafft und fast alle der 3.100 Schließfächer aufgebrochen. Der Gesamtschaden wurde kurz nach dem Einbruch von der Polizei auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt, er könnte aber auch noch wesentlich höher im möglicherweise deutlich dreistelligen Millionenbereich liegen.

Polizei hat weiter keine heiße Spur

Mit großem Personalaufwand würden rund 650 Spuren zu den Tätern verfolgt, einen Durchbruch gebe es aber weiterhin nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. 

Am 11. Juni beginnen vor dem Landgericht Essen zwei erste Zivilprozesse von Schließfachkunden gegen die Sparkasse. Sie werfen der Bank mangelnde Sicherheitsvorkehrungen vor und fordern vollen Schadenersatz für ihre verlorenen Schließfachinhalte - in einem Fall fordert der Kläger 391.000 Euro. Die Sparkasse weist die Kritik an ihren Sicherheitsvorkehrungen zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sparkassen-Coup: Erste Kunden bekommen Dokumente zurück
Einbruch vor gut vier Monaten

Sparkassen-Coup: Erste Kunden bekommen Dokumente zurück

Nach dem Millionen-Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen bekommen die ersten Kunden am Freitag Wertsachen aus ihren aufgebrochenen Fächern zurück. Die Einbrecher hatten sie zurückgelassen.

08.05.2026

Sparkassen-Coup: Ab Freitag Rückgabe von Dokumenten
Einbruch vor gut vier Monaten

Sparkassen-Coup: Ab Freitag Rückgabe von Dokumenten

Nach dem millionenschweren Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen sollen die Opfer von Freitag an erste Wertsachen zurückbekommen, die die Einbrecher zurückgelassen haben. Kunden demonstrieren.

05.05.2026

Tresorraum nach Millionen-Einbruch frei - keine heiße Spur
Millionen-Einbruch

Tresorraum nach Millionen-Einbruch frei - keine heiße Spur

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse ist der Tresorraum wieder freigegeben. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen – die Täter sind noch immer unbekannt.

13.02.2026

Sparkasse Gelsenkirchen nach Millionen-Coup wieder offen
Millionen-Einbruch

Sparkasse Gelsenkirchen nach Millionen-Coup wieder offen

Knapp fünf Wochen nach dem spektakulären Millionen-Einbruch ist die Gelsenkirchener Sparkasse wieder offen für Kunden – mit Ausnahme der Schließfächer. Für Betroffene gibt es eine Servicestelle.

02.02.2026

Nach Millionen-Coup: «Ich habe geheult vor Wut»
Millionen-Einbruch

Nach Millionen-Coup: «Ich habe geheult vor Wut»

Nach dem Gelsenkirchener Einbruch mit Millionen-Beute kritisieren Geschädigte die Kommunikation der Bank. Von sich aus habe die Bank sich erst nach Wochen gemeldet, eine Hotline war ständig besetzt.

30.01.2026