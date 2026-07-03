Stillstand auf der Schiene

Erste Straßenbahn fährt nach Hitzeausfall in Nürnberg wieder

Die Extremhitze hat in Nürnberg Füllmasse zwischen Schienen und Straße weich wie Kaugummi werden lassen. Die Bahnen stehen weiterhin weitgehend still, auf einer Strecke läuft der Betrieb aber an.

Wann alle Straßenbahnen wieder fahren, ist weiterhin unklar. (Archivbild) Foto: Irena Güttel/dpa
Wann alle Straßenbahnen wieder fahren, ist weiterhin unklar. (Archivbild)

Nürnberg (dpa) - Die Nürnberger Straßenbahnen stehen zum Start in den morgendlichen Berufsverkehr weiterhin weitgehend still. Auf der ersten Strecke sei der Betrieb mittlerweile probeweise wieder aufgenommen worden, teilte die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) mit. Fahrgäste können demnach im Zehn-Minuten-Takt die Straßenbahnen der Strecke von der Worzeldorfer Straße über die Landgraben-Straße zum Plärrer nutzen. 

Weitere Abschnitte sollen anschließend nach und nach folgen. In welchem zeitlichen Abstand dies passieren wird, sei derzeit nicht klar, sagte eine Sprecherin. Bevor der Betrieb wieder vollständig aufgenommen wird, müssen die Strecken demnach komplett gereinigt sein. Das dürfte noch einige Tage dauern.

Die Hitze hatte in Nürnberg das Bitumen weich werden lassen, das als Füllmasse zwischen Schienen und Straße dient. Die zähe Masse hatte sich um die Räder der Bahnen gewickelt und dadurch Schienen und Fahrwerke verschmutzt. Die VAG stellte den Straßenbahnbetrieb daraufhin am Wochenende ein.

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