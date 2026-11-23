Berlin (dpa) - Die ersten haben längst offen, nun kommen viele weitere hinzu: Einen Monat vor Weihnachten öffnen von Montag an in vielen Städten Deutschlands Weihnachtsmärkte. In der Regel starten sie nach Totensonntag - auch in diesem Jahr unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge rund 3.000 größere und mittlere Weihnachtsmärkte in der Adventszeit. Hinzu kommen viele kleine, die privat veranstaltet werden oder nur an einem einzigen Tag stattfinden.

Wer den Wochenbeginn für ein erstes Schlendern über einen der Märkte nutzen möchte, sollte sich laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag warm anziehen. Bundesweit sollen die Temperaturen am Montag tagsüber unter 5 Grad bleiben. Im Norden und Osten könnte es regnen oder schneien - in anderen Regionen lasse sich neben Nebel auch die Sonne sehen.

Wo Märkte zum Beispiel öffnen

Vielerorts liefen in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Buden wurden aufgebaut, Fahrgeschäfte per Lastwagen transportiert. Am Montag öffnen Märkte zum Beispiel in Berlin, Cottbus in Brandenburg, Rostock in Mecklenburg-Vorpommern oder in Eisenach in Thüringen.

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Einige Märkte haben längst geöffnet - zum Beispiel das Bayreuther Winterdorf bereits seit Oktober. Kritik an frühen Öffnungen vor Totensonntag kam etwa von der Kirche. Der November sei traditionell eine Zeit des Erinnerns, des Gedenkens und der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, hatte die Nordkirche mitgeteilt. «Wenn die Weihnachtszeit immer weiter vorgezogen wird, besteht die Gefahr, dass diese wichtigen Tage des Erinnerns und Gedenkens aus dem Blick geraten.»

Was für die Sicherheit getan wird

Spätestens seit den Anschlägen auf die Weihnachtsmärkte in Berlin im Jahr 2016 und Magdeburg 2024 ist das Thema Sicherheit verstärkt in den Fokus gerückt. Vom Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute heißt es dazu: «Die Maßnahmen sind bereits auf hohem Niveau.» Ein Schwerpunkt seien die Zufahrtssperren. Videoüberwachung und Sicherheitskontrollen seien weitere Bestandteile, damit Märkte sicherer seien.