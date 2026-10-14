Glücksspiel

Eurojackpot: 120 Millionen Euro kommen aufs Girokonto

Eigentlich wollte ein 35-Jähriger gar keinen Tippschein abgeben. Dann änderte er kurzfristig seine Meinung – und gewann 120 Millionen Euro. Als der entscheidende Anruf kam, war er erst mal sprachlos.

Mehr geht nicht beim Eurojackpot: Der 120-Millionen-Topf wurde geknackt. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Mehr geht nicht beim Eurojackpot: Der 120-Millionen-Topf wurde geknackt. (Archivbild)

Mettmann (dpa) - Der Gewinner des Rekord-Eurojackpots von 120 Millionen Euro ist gefunden - und soll sein Geld bald ganz unkompliziert auf sein Girokonto überwiesen bekommen. Man habe den 35-Jährigen aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf am Dienstagabend telefonisch erreicht und ihn über den außergewöhnlichen Gewinn informiert, sagte ein Sprecher des Online-Anbieters Lotto24.

Vorher habe der 35-Jährige schon eine Gewinnmitteilung über seine App bekommen. «Am Telefon war er sehr überwältigt von dem Gewinn und völlig sprachlos», berichtete der Sprecher.

Der Gewinner habe in den vergangenen Jahren immer wieder mal Tipps für den Eurojackpot abgegeben, aber nicht regelmäßig gespielt. Für die Ziehung am Dienstag habe er eigentlich gar keinen Tippschein abgeben wollen und sich erst ganz kurzfristig umentschieden und doch noch 36,80 Euro in einen Tippschein investiert.

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In einem Feld wählte er die Zahlen 11, 17, 20, 22 und 35 sowie die Eurozahlen 4 und 8 - und gewann die 120 Millionen Euro. Es ist der höchstmögliche Gewinn für Lotteriespieler in Deutschland, denn bei 120 Millionen ist der Eurojackpot gedeckelt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

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