Eurojackpot: 120 Millionen Euro kommen aufs Girokonto

Mettmann (dpa) - Der Gewinner des Rekord-Eurojackpots von 120 Millionen Euro ist gefunden - und soll sein Geld bald ganz unkompliziert auf sein Girokonto überwiesen bekommen. Man habe den 35-Jährigen aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf am Dienstagabend telefonisch erreicht und ihn über den außergewöhnlichen Gewinn informiert, sagte ein Sprecher des Online-Anbieters Lotto24.

Vorher habe der 35-Jährige schon eine Gewinnmitteilung über seine App bekommen. «Am Telefon war er sehr überwältigt von dem Gewinn und völlig sprachlos», berichtete der Sprecher.

Der Gewinner habe in den vergangenen Jahren immer wieder mal Tipps für den Eurojackpot abgegeben, aber nicht regelmäßig gespielt. Für die Ziehung am Dienstag habe er eigentlich gar keinen Tippschein abgeben wollen und sich erst ganz kurzfristig umentschieden und doch noch 36,80 Euro in einen Tippschein investiert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum