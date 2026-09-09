Ex-Fußballprofi Eike Immel zu Bewährungsstrafe verurteilt

Marburg (dpa) - Der ehemalige Bundesliga- und Nationaltorwart Eike Immel ist in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Marburg zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher. Dem 65-Jährigen war Betrug in 107 Fällen zur Last gelegt worden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Bereits vor gut einem Jahr hatte das Marburger Amtsgericht Immel zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Gegen diese Entscheidung waren sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Auch die aktuelle Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Sie umfasst unter anderem auch 200 Stunden gemeinnützige Arbeit.

In den meisten der 107 Betrugsfälle war Immel vorgeworfen worden, sich von Bekannten Geld geliehen und dieses nicht zurückgezahlt zu haben. Insgesamt ging es um eine Summe von rund 34.000 Euro. In dem Prozess vor dem Landgericht hatte er darauf hingewiesen, dass er das Geld dafür verwendet habe, seinen Kokainkonsum zu finanzieren.

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Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten gefordert, sein Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe.