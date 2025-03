Faeser zu Brandanschlag auf Frau: Tat kein Einzelfall

Gera/Berlin (dpa) - Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in einer Straßenbahn in Gera fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser mehr Schutz für Frauen gegen Gewalt und ein schärferes Vorgehen gegen Täter. «Das grauenhafte Verbrechen in Gera ist mutmaßlich ein versuchter Femizid. Diese grauenhafte Tat ist kein Einzelfall, statistisch gibt es fast jeden Tag einen Femizid in Deutschland», sagte die SPD-Politikerin.