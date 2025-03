Frau angezündet - Täter auf der Flucht

Gera (dpa) - Brandanschlag in der Straßenbahn: In Gera hat ein Unbekannter eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 46-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Dem mutmaßlichen Täter gelang die Flucht.