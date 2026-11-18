Berlin (dpa) - Ob Theater, Oper, Festival oder Kneipe, ein Bild kennen alle: Frauen warten in einer Schlange vor ihrer Toilette, Männer schlendern entspannt zu ihrem stillen Örtchen. Tür zu. Doch was passiert, wenn Frauen die Warterei als ungerecht empfinden und aufs Herren-WC wechseln? Ist das verboten? Oder einfach nur ein Tabu, das der Zeitgeist gerade einholt? Antworten zum Welttoilettentag am 19. November.

Allein schon das Wort Toilette wird noch heute gern umschifft: Keramikabteilung, Porzellanexpress oder mal für kleine Königstiger müssen. Wobei in Großstädten wie Berlin Etikette im Alltag dann weniger zählt: Manchen Männern ist der nächste Baum gerade Recht. Sogar im Amtsdeutsch der Hauptstadt heißt das «Wildpinkeln». Aber warum schrecken Männer trotzdem auf, wenn eine Frau die Herrentoilette betritt? Geht es um Scham - oder eher um Gewohnheit?

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB Eine Toilette für kleine Königstiger - und Tigerinnen

Ein Gefühl von Ungerechtigkeit

Eine absolute Ausnahme sind Frauen auf dem Herren-WC nicht. Empirische Untersuchungen dazu sind zwar schwer zu finden. Eine - wenn auch nicht repräsentative - US-amerikanische Studie liefert aber immerhin Belege dafür, dass Frauen in Männerbereiche ausweichen. Für die Untersuchung befragten Forscherinnen 360 Mädchen und Frauen zwischen 11 und 93 Jahren. Teilnehmerinnen berichteten, mehrfach die Herrentoilette benutzt zu haben, um lange Warteschlangen bei den Damen zu umgehen.

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In den Aussagen schwingt ein Gefühl von Ungerechtigkeit mit, das nicht ganz unbegründet ist. Selbst wenn Herren- und Damentoiletten in Deutschland oft gleich groß sind, haben Frauen weniger Plätze. Denn Männer nutzen - anatomischer Vorteil - an Urinalen die Express-Chance. Das ist effektiv. Gleiche Regeln für den Toilettenbau bedeuten damit aber nicht automatisch gleiche Chancen. Wissenschaftler haben dem Forschungsfeld einen Namen gegeben: «potty parity» - was so viel heißt wie Töpfchen-Teilhabe oder Pinkel-Parität.

Foto: Martin Schutt/dpa/dpa-tmn Warum es bei Frauen auf dem WC länger dauert: Kind dabei.

Warteschlange für Frauen kann 34 Mal länger sein

Dass Frauen länger warten, ist sogar wissenschaftlich erforscht. «Unsere erste Studie zu diesem Thema ergab in einer Simulation eine 34-mal längere Warteschlange für Frauen als für Männer», sagt Arnaud Devos, der mit anderen Forschenden an der Uni Gent in Belgien auf Wahrscheinlichkeitstheorie spezialisiert ist. «Die 34 ist keine allgemeingültige Zahl, weil bei sehr hohem Andrang schon der kleinste Unterschied bei der Toilettenkapazität jede der beiden Schlangen verkürzen oder verlängern kann», sagt Devos. Doch die Zahl verdeutlicht Wahrscheinlichkeiten.

Frauen warten nicht nur länger, sie brauchen auch länger. Die Gründe: Kleidung, die sie ausziehen müssen, Hygienebedürfnisse während der Regel, Kinder oder Hilfsbedürftige in Begleitung. Die britische Stadtplanerin Clara Greed machte 2019 in ihrem Aufsatz «Join the queue» («Stell dich hinten an») auf diese Tatsachen aufmerksam.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Geht es hier schneller voran? Eine genderneutrale Toilette

Kein Verbot für den Besuch der Herrentoilette

Und nun? In Deutschland gibt es kein Gesetz, das Frauen pauschal verbietet, eine öffentliche Herrentoilette zu benutzen. Bei Hausrecht und an Arbeitsorten gelten andere Regeln. Hilft die Unisex-Toilette, also eine für Frauen und Männer, aus der Bredouille? «Gemeinsam genutzte Einrichtungen können Wartezeiten verkürzen, weil Kabinen nicht ungenutzt bleiben, während sich anderswo eine Schlange bildet», sagt Mathematiker Devos dazu. «Ganz ohne Urinale und nur mit geschlechtsneutralen Kabinen ist die Lösung allerdings auch nicht optimal.» Denn damit gehe die hohe Effizienz der Urinale verloren. Seine Empfehlung: mindestens zwei Kabinen pro Urinal, damit Frauen nicht zu lange warten.

In Berlin ist die öffentliche Toilettenplanung seit 2017 eine Wissenschaft für sich. Der Trend geht, vor allem in Parks, zu Pissoirs in Kombination mit Unisex-Toiletten. «Dies trägt zur Geschlechtergerechtigkeit bei und berücksichtigt dennoch die Problematik des Wildpinkelns», heißt das aufs Amtsdeutsch.

Taugt das Missoir als Kompromiss?

Der neueste Schrei in der Hauptstadt sind Hock-Urinale auch für Frauen. «Es ist zweifellos ein wachsender Trend», sagt Forscher Devos. In Großbritannien gebe es die Initiative «Peequal», was so viel wie Pipi-Gerechtigkeit heißt. In Berliner Clubs und bei Festivals wie der «Fusion» in Mecklenburg heißen Hock-Urinale für Frauen als Marke «Missoir» - ein Wortspiel aus «Miss» und Pissoir.

Manche Historiker nehmen an, dass streng nach Geschlecht getrennte Toiletten im öffentlichen Raum in Europa ohnehin erst eine Idee des 19. Jahrhunderts sind. Andere glauben, dass es das schon viel länger gab und vielleicht zurück bis in die Antike auch eine Frage des Geldbeutels war. Die steinernen Überreste aus der römischen Zeit, Gemeinschaftslatrinen mit fließend Wasser aus dem nächsten Aquädukt, geben über ihre damaligen Nutzer keine Auskunft.

Stadtplanerin Clara Greed vermutet, dass das Fehlen öffentlicher Frauentoiletten im viktorianischen Großbritannien ab 1837 gewollt war, um Frauen vom Ausgehen abzuhalten. Denn das galt für respektable Frauen als unschicklich. Erst die Frauenbewegung sowie Kaufhäuser und Cafés als Aufenthaltsorte für Frauen hätten an der Wende zum 20. Jahrhundert zu separaten Toilettenanlagen für sie geführt - geplant von Männern.