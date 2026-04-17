Wetter

Frühling macht Pause – kühleres Wetter am Wochenende

Nach frühlingshaften Tagen bringt das Wochenende kühlere Temperaturen und unbeständiges Wetter. Nächste Woche geht es wieder aufwärts.

Wie wird das Wetter am Wochenende? (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa
Wie wird das Wetter am Wochenende? (Symbolfoto)

Offenbach (dpa) - Nach den warmen Temperaturen unter der Woche wird es am Wochenende etwas kühler. In der nächsten Woche kehrt die Sonne aber zurück, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

«Während sich das Hoch "Uli" über dem Atlantik als sehr stabil und kraftvoll erweist und auch das Hoch über Nordskandinavien wie festgetackert seine Kreise dreht, schwächelt das Hoch "Tilman" hierzulande doch deutlich», erklärt DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. «Resultierend kommt das Tief "Waltraud" zunehmend auch in den deutschen Fokus.» 

Konkret bedeutet das: Die Temperaturen rauschen in den Keller. Während am Samstag die Höchstwerte noch zwischen 13 Grad an der Nordsee und bis 24 Grad im Süden liegen, sinken sie bis Montag auf bis zu 9 ab. Der Tiefdruckeinfluss sorgt zudem für unbeständiges Wetter mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern. 

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Besser wird es im Verlauf der neuen Woche. «Hoch "Uli" kann sich über dem Nordostatlantik richtig aufplustern und seinen Einflussbereich nach und nach bis nach Deutschland erweitern», so der Meteorologe. «Die Tiefs werden nachfolgend wieder Richtung Mittelmeerraum geschoben.» Fazit: Mehr Sonne, aber es bleibt kühl.

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