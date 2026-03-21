Sonniger Sonntag lockt mit frühlingshaften Temperaturen

Offenbach (dpa/lhe) - Sonne und frühlingshafte Temperaturen, aber auch etwas Regen bestimmen das Wochenend-Wetter in Hessen. Im Tagesverlauf ist es zunächst heiter bis wolkig, bevor Quellwolken einzelne Schauer bringen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, kühler bleibt es im höheren Bergland mit 8 bis 10 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der in der Nähe von Schauern auch böig auffrischen kann, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

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In der Nacht zum Sonntag rechnen die Meteorologen nur im Süden noch mit letzten Schauern. Die Tiefsttemperatur liegen dort zwischen 5 und 2 Grad und im Norden und Osten des Bundeslandes zwischen plus 2 und minus 1 Grad. In Bodennähe gibt es verbreitet Frost.

Der Sonntag lädt mit heiterem bis sonnigem Wetter zu Ausflügen ein, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17, in Hochlagen bis 12 Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen dann vielerorts auf plus 3 bis minus 1 Grad, in Nord- und Osthessen wird es mit bis zu minus 3 Grad noch frostiger.