Wetter

Sonniger Sonntag lockt mit frühlingshaften Temperaturen

Vielerorts sonnige Aussichten fürs Wochenende in Hessen: Nach einzelnen Schauern am Samstag lockt der Sonntag mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein.

Heiter bis sonnig und frühlingshaft wird das Wetter am Wochenende vielerorts in Hessen. Im Tagesverlauf sind einzelne Schauer möglich. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Heiter bis sonnig und frühlingshaft wird das Wetter am Wochenende vielerorts in Hessen. Im Tagesverlauf sind einzelne Schauer möglich. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Sonne und frühlingshafte Temperaturen, aber auch etwas Regen bestimmen das Wochenend-Wetter in Hessen. Im Tagesverlauf ist es zunächst heiter bis wolkig, bevor Quellwolken einzelne Schauer bringen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, kühler bleibt es im höheren Bergland mit 8 bis 10 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der in der Nähe von Schauern auch böig auffrischen kann, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Nacht zum Sonntag rechnen die Meteorologen nur im Süden noch mit letzten Schauern. Die Tiefsttemperatur liegen dort zwischen 5 und 2 Grad und im Norden und Osten des Bundeslandes zwischen plus 2 und minus 1 Grad. In Bodennähe gibt es verbreitet Frost. 

Der Sonntag lädt mit heiterem bis sonnigem Wetter zu Ausflügen ein, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17, in Hochlagen bis 12 Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen dann vielerorts auf plus 3 bis minus 1 Grad, in Nord- und Osthessen wird es mit bis zu minus 3 Grad noch frostiger.

Auch die neue Woche beginnt vielerorts heiter und trocken, zeitweise können sich auch Wolken am Himmel zeigen. Dazu wird es noch etwas milder mit 15 bis 18 Grad und im höheren Bergland um 12 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Launisches Wochenend-Wetter im Südwesten
Wetter

Launisches Wochenend-Wetter im Südwesten

Ein bisschen Sonne, Wind, Schauer und sogar ein paar Schneeflocken: Das Wochenende wird in Baden-Württemberg eher nichts für Sonnenanbeter – doch ein Tag macht Hoffnung.

20.03.2026

Vorhersage: «Frühlingshaft mild» und viel Sonne
Wetter

Vorhersage: «Frühlingshaft mild» und viel Sonne

Vielleicht schon das erste Eis schlecken, etwas Sonne tanken und spazieren? Dafür eignet sich das Wetter in den kommenden Tagen besonders gut. Wie warm wird es?

01.03.2026

Bis zu 29 Grad: Warme Woche mit sonnigem Feiertagswetter
Vorhersage

Bis zu 29 Grad: Warme Woche mit sonnigem Feiertagswetter

Grillen, feiern, demonstrieren: Das Wetter spielt am Maifeiertag mit. Wer kann, sollte die Sonne genießen. Denn das Frühsommerintermezzo ist nicht von allzu langer Dauer.

28.04.2025

Sonnige Temperaturen in Hessen erwartet
Wettervorhersage

Sonnige Temperaturen in Hessen erwartet

Das Wetter in Hessen ist zur Wochenmitte spätsommerlich-warm. Am Donnerstag kann es einzelne Schauer geben.

18.09.2024

Wetter

Heiteres und trockenes Wetter in der neuen Woche

«Altweibersommer auf dem Vormarsch»: Deutschland startet mit sonnigem Wetter in die neue Woche. Und auch die Temperaturen steigen wieder.

24.09.2023