Sonniger Sonntag lockt mit frühlingshaften Temperaturen
Vielerorts sonnige Aussichten fürs Wochenende in Hessen: Nach einzelnen Schauern am Samstag lockt der Sonntag mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein.
Offenbach (dpa/lhe) - Sonne und frühlingshafte Temperaturen, aber auch etwas Regen bestimmen das Wochenend-Wetter in Hessen. Im Tagesverlauf ist es zunächst heiter bis wolkig, bevor Quellwolken einzelne Schauer bringen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, kühler bleibt es im höheren Bergland mit 8 bis 10 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der in der Nähe von Schauern auch böig auffrischen kann, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.
In der Nacht zum Sonntag rechnen die Meteorologen nur im Süden noch mit letzten Schauern. Die Tiefsttemperatur liegen dort zwischen 5 und 2 Grad und im Norden und Osten des Bundeslandes zwischen plus 2 und minus 1 Grad. In Bodennähe gibt es verbreitet Frost.
Der Sonntag lädt mit heiterem bis sonnigem Wetter zu Ausflügen ein, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17, in Hochlagen bis 12 Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen dann vielerorts auf plus 3 bis minus 1 Grad, in Nord- und Osthessen wird es mit bis zu minus 3 Grad noch frostiger.
Auch die neue Woche beginnt vielerorts heiter und trocken, zeitweise können sich auch Wolken am Himmel zeigen. Dazu wird es noch etwas milder mit 15 bis 18 Grad und im höheren Bergland um 12 Grad.