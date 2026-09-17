Verkehr

Fußgänger verunglückt tödlich auf Autobahn Richtung Airport

Mitten in der Nacht wird ein Mann auf der A 3 beim Terminal 2 des Frankfurter Flughafens von einem Lastwagen erfasst. Die Polizei ermittelt.

Ein Fußgänger ist auf der A3 neben dem Terminal 2 des Flughafens Frankfurt von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Fußgänger ist auf der A3 neben dem Terminal 2 des Flughafens Frankfurt von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Fußgänger ist beim Überqueren der Autobahn 3 in Richtung Terminal 2 des Flughafens Frankfurt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall in unmittelbarer Nähe von Deutschlands größtem Airport ereignete sich mitten in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Details waren zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen vor Ort laufen. Wegen Absperrung des Unfallortes kam es zu langen Staus.

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