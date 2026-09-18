Norwegisches Königshaus

Geheimnis um König Haralds Sarkophag gelüftet

Zu Lebzeiten scherzte Norwegens König Harald selbst über seinen Sarkophag: Er hoffe, dass er gut gepolstert sei. Gekostet hat die letzte Ruhestätte ein Vermögen. Jetzt ist sie enthüllt worden.

Der Sarkophag von König Harald V. (links) steht jetzt im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen seiner Eltern und Großeltern. (Handout) Foto: Øivind Möller Bakken/Det kongelige hoff/dpa
Der Sarkophag von König Harald V. (links) steht jetzt im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen seiner Eltern und Großeltern. (Handout)

Oslo (dpa) - Das norwegische Königshaus hat das Geheimnis um den Sarkophag des gestorbenen Königs Harald V. gelüftet. Am Freitag veröffentlichte der Hof ein Bild, auf dem er im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen von Haralds Eltern und Großeltern steht. An seiner letzten Ruhestätte war der Ende August gestorbene Monarch nach einer großen Trauerfeier vergangene Woche angekommen. Dazu hatten sich in Oslo zahlreiche Royals und Staatsoberhäupter versammelt.

Harald über seinen Sarkophag: «Ich hoffe, er wird gut gepolstert»

Der Sarkophag für das norwegische Königspaar - Harald und seine Frau Sonja - hatte vor einigen Jahren in Norwegen für Schlagzeilen gesorgt. Im Haushaltsentwurf für 2025 war er mit rund 20 Millionen norwegischen Kronen (umgerechnet aktuell 1,85 Millionen Euro) aufgeführt gewesen. «Ich danke den Behörden für die Fürsorge im Jenseits», hatte der für seinen ausgeprägten Sinn für Humor bekannte Harald damals in einer Rede vor den Abgeordneten des norwegischen Parlaments gescherzt. Über den Sarkophag sagte er: «Ich hoffe, er wird gut gepolstert, damit der Aufenthalt angenehm wird. Wir werden dort schließlich eine Weile liegen.»

Eine ganz besondere Liebe verband König Harald V. (rechts) und seine Frau Sonja (links). (Archivbild) Foto: Heiko Junge/ntb/dpa
Eine ganz besondere Liebe verband König Harald V. (rechts) und seine Frau Sonja (links). (Archivbild)

Jetzt sieht die Öffentlichkeit den Sarkophag aus grünlichem Olivinstein zum ersten Mal. Er sei wie ein Schiff mit abgerundetem Boden geformt - «inspiriert von König Haralds enger Beziehung zum Meer», teilte das Königshaus mit. «Der Rumpf schützt das, was sich an Bord befindet, und trägt es sicher weiter.»

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Auch Königin Sonjas Naturverbundenheit habe die Gestaltung inspiriert. «Sie hat unzählige Wanderungen durch die norwegische Natur unternommen - zu Fuß und auf Skiern im ganzen Land», teilte der Hof mit. «Daher lag es nahe, norwegischen Stein als Material für den Sarkophag zu wählen.»

Liebe zur Natur prägte das Design des Sarkophags

Die Wahl sei auf Stein aus der Region Sunnmøre gefallen, in der Sonja viel gewandert sei. Der Stein könne CO2 aufnehmen und binden, schrieb der Hof. Das sei als Symbol für die Liebe des Königspaars zur Natur und ihre Fürsorge für kommende Generationen zu verstehen. «Der Sarkophag vereint somit das, was für jeden von ihnen wichtig war, zu einer gemeinsamen Ruhestätte.»

Auf dem Sarkophag sind in goldenen Buchstaben der Name von König Harald V. sowie sein Geburts- und Todesdatum zu lesen. Außerdem zieren ihn die königlichen Insignien. (Handout) Foto: Øivind Möller Bakken/Det kongelige hoff/dpa
Auf dem Sarkophag sind in goldenen Buchstaben der Name von König Harald V. sowie sein Geburts- und Todesdatum zu lesen. Außerdem zieren ihn die königlichen Insignien. (Handout)

Auf dem Deckel des Sarkophags sind die königlichen Insignien - Krone, Reichsapfel, Zepter und Reichsschwert - zu sehen. «Am Fußende ist das königliche Wappen dargestellt.» In vergoldeten Buchstaben aus Messing stehen König Haralds Name, sein Geburts- und Todesdatum geschrieben. 

Harald war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Der beim Volk äußerst beliebte Monarch war mehr als 35 Jahre lang Staatsoberhaupt des skandinavischen Landes gewesen. Neuer König ist sein Sohn Haakon.

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