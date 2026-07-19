Geisterfahrerin auf A45: Zwei Tote - Kinder in Lebensgefahr

Florstadt (dpa) - Bei einem Unfall mit einer Geisterfahrerin auf der A45 nahe dem hessischen Florstadt sind zwei Menschen gestorben und mehrere schwerst verletzt worden. Bei den drei Kindern der 34 Jahre alten Geisterfahrerin aus Obernburg in Bayern sei der Zustand kritisch, teilte die Polizei mit.

Die Frau sei an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen.

Der 70-Jährige starb am Sonntagmorgen noch an der Unfallstelle. Die Geisterfahrerin erlag wenig später ihren Verletzungen in einer Klinik. Ihr Ehemann und ihre drei Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren wurden schwerst verletzt.

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