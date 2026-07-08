Polizeieinsatz in Oberbayern

Festnahme und Verletzte an Gymnasium - Hinweise auf Amoklage

Zahlreiche Polizisten sind an einer Schule in Schongau in Oberbayern im Einsatz. Mehrere Menschen sind dort verletzt worden. Viele Fragen sind noch offen.

Mehrere Streifen rückten am Mittwoch zu dem Gymnasium aus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mehrere Streifen rückten am Mittwoch zu dem Gymnasium aus. (Symbolbild)

Schongau (dpa) - Nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten und einer Festnahme an einem Gymnasium in Oberbayern deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Wie viele Menschen wie schwer verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sprach von einer einstelligen Zahl.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei. Zum Grund äußerten sich die Beamten zunächst nicht. Allerdings wurden die Menschen vor Ort aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.

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Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern.

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