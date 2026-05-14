Feuer

Großbrand in japanischer Werft

Riesige Rauchwolken steigen über der Stadt Kure auf: Nach einem Brand auf einer Abwrackwerft müssen mehr als 350 Haushalten evakuiert werden. Die Löscharbeiten sind weiterhin im Gange.

Das Feuer soll sich zunächst von ausrangierten Schiffen ausgebreitet haben. Foto: -/kyodo/dpa
Das Feuer soll sich zunächst von ausrangierten Schiffen ausgebreitet haben.

Kure (dpa) - In einer Werft zum Abwracken von Schiffen in der westjapanischen Stadt Kure ist ein Großbrand ausgebrochen. Auf Fernseh- und Fotoaufnahmen ist zu sehen, wie riesige schwarze Rauchwolken aus dem betroffenen Areal in der Provinz Hiroshima aufsteigen. Die Behörden haben eine Evakuierung von über 350 Haushalten angeordnet, wie der japanische Fernsehsender TV Asahi berichtete. Tote oder Verletzte sind demnach bislang nicht gemeldet worden. 

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Das Feuer soll sich zunächst zur Mittagszeit von ausrangierten Schiffen ausgebreitet haben. Die Löscharbeiten sind im Gange. Die genaue Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.

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