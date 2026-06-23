Großeinsatz am Rathaus von Lengerich in NRW

Lengerich (dpa) - Die Polizei ist am Rathaus von Lengerich bei Münster in einem Großeinsatz. Die «Bild» berichtet, dass ein Mann sich mit Benzin übergossen habe und ein Feuerzeug in der Hand halte. Mindestens eine Person soll sich in seiner Nähe befinden. Die Einsatzkräfte gingen deshalb von einer möglichen Geiselnahme aus.

Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zur Art des Einsatzes. «Wir haben aktuell keine Erkenntnisse, dass irgendeine Gefahr für die Bevölkerung besteht», betonte eine Polizeisprecherin.

Nach einem Bericht der «Westfälischen Nachrichten» wurde das Gebäude evakuiert. «Die vom Vorfall nicht betroffenen Mitarbeiter der Verwaltung befinden sich außerhalb des Einsatzortes inzwischen in Sicherheit», berichtete die Zeitung.

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