Einsatz am Rathaus

Großeinsatz am Rathaus von Lengerich in NRW

Einsatzkräfte sind am Rathaus von Lengerich bei Münster in einem Großeinsatz. Die Polizei hält sich mit Details zurück - betont aber, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Die Polizei ist am Rathaus in Lengerich in einem Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei ist am Rathaus in Lengerich in einem Großeinsatz. (Symbolbild)

Lengerich (dpa) - Die Polizei ist am Rathaus von Lengerich bei Münster in einem Großeinsatz. Die «Bild» berichtet, dass ein Mann sich mit Benzin übergossen habe und ein Feuerzeug in der Hand halte. Mindestens eine Person soll sich in seiner Nähe befinden. Die Einsatzkräfte gingen deshalb von einer möglichen Geiselnahme aus.

Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zur Art des Einsatzes. «Wir haben aktuell keine Erkenntnisse, dass irgendeine Gefahr für die Bevölkerung besteht», betonte eine Polizeisprecherin.

Nach einem Bericht der «Westfälischen Nachrichten» wurde das Gebäude evakuiert. «Die vom Vorfall nicht betroffenen Mitarbeiter der Verwaltung befinden sich außerhalb des Einsatzortes inzwischen in Sicherheit», berichtete die Zeitung.

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Die Polizei appellierte an die Menschen, den Bereich um das Rathaus freizuhalten, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

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