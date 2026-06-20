Notfälle

Güterzug-Waggons stürzen in München von Brücke

Zwei Waggons eines Güterzugs stürzen in München von einer Brücke in die Tiefe. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

Zwei Waggons sind in München von einer Brücke gestürzt. Foto: Ehsan Monajati/dpa
Zwei Waggons sind in München von einer Brücke gestürzt.

München (dpa) - Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuvor hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet. 

Die beiden Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen, wie es weiter hieß. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handele sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. 

Keine Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr

Die Polizei sperrte die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen ab. Der Sprecher schätzte in der Nacht, dass die Sperrung noch bis in die frühen Morgenstunden dauern werde. 

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Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

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