Harry Potter und XXL-Fischbrötchen: Bestmarken 2023

Berlin (dpa) - Mit fast 150 Stundenkilometern auf einem Bobbycar über die Rennstrecke oder 80 Hula-Hoop-Reifen am Körper in Bewegung halten: Die Deutschen haben sich im vergangenen Jahr viel einfallen lassen, um Rekorde aufzustellen - doch auch weltweit haben Menschen einiges an Anstrengung für neue Bestmarken aufgebracht.