Haus in Görlitz eingestürzt - fünf Menschen nicht erreichbar

Görlitz (dpa) - Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz sind fünf Menschen nicht erreichbar. Es könne sein, dass sich diese zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus aufhielten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ob die fünf - oder andere verschüttete Menschen - sich unter den Trümmern befinden, war weiterhin unklar. Am Einsturzort hielt sich ein Mann auf, der seine Frau und seine Cousine in dem eingestürzten Gebäude vermutete.

Möglicherweise habe es in dem Mehrfamilienhaus eine Gasexplosion gegeben, schrieb die Polizei auf X. Die Unfallstelle wurde zunächst weiträumig evakuiert und abgesperrt. Dann begann die Suche nach Toten oder Verletzten. Unter anderem war eine Hundestaffel im Einsatz. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz seien am Unglücksort.

Ursache für Einsturz des Gebäudes unklar

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

In dem eingestürzten Haus in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs befanden sich nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen. Es konnte nicht geklärt werden, warum das Gebäude einstürzte. Nach Angaben des Ordnungsamtes handelt es sich bei dem Haus um ein Haus der Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, die ein Tochterunternehmen der Stadt Görlitz ist.