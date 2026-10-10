Wetter-Vorhersage

Herbstwetter am Sonntag - neue Woche beginnt freundlicher

Wer am Sonntag unterwegs ist, sollte dies nicht ohne dicke Regenjacke tun. Am Montag lockert das Wetter auf – im Südwesten werden bis 20 Grad erwartet.

Ein Zwischenhoch bringt zum Wochenbeginn wieder mehr Sonne nach Deutschland. Foto: Pia Bayer/dpa
Ein Zwischenhoch bringt zum Wochenbeginn wieder mehr Sonne nach Deutschland.

Offenbach (dpa) - Regnerisch und windig im Norden und in der Mitte, etwas mehr Sonne im Süden: Das wechselhafte Herbstwetter setzt sich am Sonntag fort. Die neue Woche beginnt dann mit mehr freundlichen Abschnitten, auch wird es wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Bis 20 Grad sind am Oberrhein möglich.

Beim Sonntagsspaziergang darf die dicke Regenjacke dagegen nicht fehlen. Im Norden und in der Mitte gebe es wiederholt Schauer, im Umfeld der See auch Gewitter. Im Süden ist es wechselnd bewölkt, allerdings muss auch hier gelegentlich mit kurzen Schauern gerechnet werden. «Der Wind aus westlichen Richtungen frischt besonders bei Schauern böig auf», teilt der DWD mit. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad.

Mix aus Sonne und Wolken am Montag

Am Montag macht sich laut DWD Zwischenhocheinfluss bemerkbar. Hat sich der Frühnebel aufgelöst, gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Besonders im Südwesten und im Nordwesten sowie im Norden überwiegen die freundlichen Abschnitte. Im Osten bleibt es bei Schauerneigung und etwa 14 Grad, im Westen erreichen die Temperaturen maximal 17 Grad. 

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Das freundliche Herbstwetter bleibt der Vorhersage zufolge am Dienstag der Süd- und Osthälfte erhalten, vom Westen bis in den Norden ziehen dagegen Wolken auf und es regnet. An der Nordsee wird es windig. Im Norden werden etwa 16 Grad erreicht, am Oberrhein sind erneut etwa 20 Grad möglich.

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