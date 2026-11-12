Heute geschlossen: Beitrag finnischer Botschaft wird zu Meme

Canberra/Helsinki (dpa) - Achtung, heute leider kein Betrieb: Die finnische Botschaft im australischen Canberra ist mit einem eigentlich unspektakulären Instagram-Beitrag zu einem Internet-Hit geworden. Am Montag hatte die Botschaft ihre Follower auf Instagram mit einem Video darüber informiert, dass sie am Dienstag wegen eines internen Planungstages geschlossen bleibt. Dazu gab es Klaviermusik und Aufnahmen von Polarlichtern. Ab Mittwoch laufe aber alles wieder wie gewohnt, hieß es.

«Und nun?», dürften sich einige Menschen fragen. Und genau darin liegt der Witz: Eine für die meisten Menschen belanglose Information wird in sozialen Medien scherzhaft zu einer Nachricht von viel größerer Tragweite aufgebauscht. Was als kleiner Beitrag gedacht war, entwickelte so ein bemerkenswertes Eigenleben. «Video lädt nicht, aber hoffe sehr, dass die finnische Botschaft in Canberra am Dienstag, dem 10. November 2026, geöffnet hat», kommentierte etwa ein Nutzer. Das Video zählt inzwischen mehr als 680.000 Likes.

Auch Unternehmen und Politiker sprangen auf den Zug auf und teilten Videos und Beiträge in Anspielung an den finnischen Beitrag. «Da die finnische Botschaft in Canberra heute geschlossen ist, veranstalten wir einen Blitzverkauf mit Flügen nach Europa», gab die Fluglinie American Airlines auf Instagram bekannt. Der finnische Präsident Alexander Stubb teilte am Mittwoch gar ein Bild von sich und dem australischen Premierminister Anthony Albanese: «Ich habe dem australischen Premierminister Anthony Albanese bestätigt, dass die finnische Botschaft in Canberra geöffnet ist», schrieb er dazu.

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Experte: Video spiegelt besondere Art der Kommunikation wider

Eine Erklärung für den ungewöhnlichen Hype liefert der schwedische Trendforscher Stefan Nilsson. In einer Welt voller belastender Nachrichten steche der harmlose Beitrag heraus, sagte er dem finnischen Rundfunk Yle. Zudem spiegele das Video die besondere Art der Kommunikation in nordischen Ländern wider. Dort seien die Menschen im Vergleich zu anderen «ein wenig steif und zurückhaltend», der Beitrag sei «ziemlich typisch für unsere Werte und unsere Art zu kommunizieren», so der Experte.

Zusätzlichen Rückenwind bekam der Account außerdem durch weitere viel gesehene Videos. In einem davon warb Botschafter Arto Haapea für eine Kampagne, bei der Singles eine kostenlose Reise nach Finnland gewinnen können, um dort finnische Singles kennenzulernen.