Trauerprozession für König Harald in Oslo begonnen

Oslo (dpa) - Vor den Augen internationaler Staatsgäste wie Prinz William, dem britischen Thronfolger, hat in Oslo ein Trauerzug für den gestorbenen König Harald V. begonnen. Zahlreiche royale Gäste und andere staatliche Würdenträger wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schritten hinter dem Wagen mit dem Sarg des Monarchen her, als sich die Prozession kurz nach 12.00 Uhr vom Königsschloss in Richtung des Osloer Doms in Bewegung setzte. Tausende Menschen säumten dabei die Straßenränder.

Direkt hinter dem Fahrzeug mit dem Sarg gingen Norwegens neuer König Haakon VIII., Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Märtha Louise. Haakons Frau Königin Mette-Marit und Haralds Gattin Königin Sonja folgten in einem Auto. Hinter ihnen waren internationale Gäste wie Prinz William und der niederländische König Willem-Alexander zu sehen.

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix/AP/dpa Tausende Menschen erwiesen König Harald die letzte Ehre.

Im Dom sollte ab 13.00 Uhr ein Trauergottesdienst für den verstorbenen König stattfinden, der mit einer Schweigeminute beginnen sollte. Im Anschluss sollte der Sarg zu Haralds letzter Ruhestätte im königlichen Mausoleum in der Schlosskirche der Festung Akershus überführt werden.

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