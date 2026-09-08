Staatsbegräbnis in Norwegen

So sehen Sie König Haralds Begräbnis live

Tausende werden in Oslo erwartet, wenn König Harald beigesetzt wird. Wer dabei sein will, muss früh aufstehen. Alle anderen können den Fernseher einschalten: ARD und RTL übertragen am Mittwoch live.

In einer feierlichen Prozession hatten die Kinder und Enkel des norwegischen Monarchen dessen Sarg vergangene Woche durch das Osloer Schloss in die Schlosskapelle getragen. (Archivbild) Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/AP/dpa
In einer feierlichen Prozession hatten die Kinder und Enkel des norwegischen Monarchen dessen Sarg vergangene Woche durch das Osloer Schloss in die Schlosskapelle getragen. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Zum Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. werden am Mittwoch nicht nur zahlreiche Royals, Präsidenten und andere prominente Besucher erwartet – sondern auch viele tausend Menschen entlang der Route.

Wer selbst dabei sein will, muss aber wohl sehr früh aufstehen, um einen Blick auf die Prozession des Sargs vom Königsschloss zum Osloer Dom zu erhaschen, die um 12 Uhr beginnt: Es wird voll. Die Stadt will daher mehrere Großbildschirme entlang der Route aufstellen, damit Besucher die Zeremonie gemeinsam mitverfolgen können.

Wer live an der Strecke gucken will, muss seinen Regenschirm zu Hause lassen – der ist aus Sicherheits- und Sichtgründen nicht erlaubt. Glaubt man der aktuellen Wettervorhersage, ist der aber auch nicht nötig. Um 13 Uhr gilt es als Zuschauer, leise zu sein: Für diesen Zeitpunkt ist eine landesweite Schweigeminute angesetzt. Dann steht auch der öffentliche Verkehr in Norwegen für eine Minute still.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Noch befindet sich der Sarg von König Harald V. in der Schlosskapelle in Oslo. (Archivbild) Foto: Fredrik Varfjell/NTB/dpa
Noch befindet sich der Sarg von König Harald V. in der Schlosskapelle in Oslo. (Archivbild)

König Haralds Begräbnis im TV – ARD und RTL senden live

Wer in Deutschland bleibt und das Begräbnis im Fernsehen verfolgen will, hat Glück: Gleich zwei Sender haben angesichts der Beisetzung des norwegischen Monarchen eine Sondersendung anberaumt.

Die ARD überträgt die Prozession und die Trauerfeier im Osloer Dom live im Ersten (12 bis 14.20 Uhr). Vor Ort fangen die Skandinavien-Korrespondenten Arne Bartram und Christian Stichler die Stimmung für die Fernsehzuschauer ein. Im Studio ordnet Moderatorin Julia-Niharika Sen das Ereignis mit ARD-Royal-Expertin Leontine von Schmettow und Florian Breitmeier, Leiter der NDR-Redaktion «Religion und Gesellschaft», ein.

RTL widmet dem Begräbnis eine Spezialausgabe von «Punkt 12» mit dem Titel «Letzte Ehre für König Harald» (12 bis 15 Uhr). Live vor Ort berichtet Angela Finger-Erben von den Geschehnissen. Die Moderatorinnen Katja Burkard und Frauke Ludowig begleiten die Feier im Studio gemeinsam mit Königshaus-Expertin Catrin Bartenbach und der in Oslo geborenen Moderatorin und Schauspielerin Charlotte Engelhardt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Abschied von König Harald V.: So läuft die Beisetzung ab
Thronwechsel in Norwegen

Abschied von König Harald V.: So läuft die Beisetzung ab

Ganz Norwegen - und Europa - nimmt Abschied: Zum Begräbnis von König Harald V. reisen Royals und Staatschefs an, Tausende säumen die Straßen. Oslo steht vor einem historischen Kraftakt.

07.09.2026

Darum kommt König Charles nicht zum Begräbnis von Harald V.
Trauerfeier am Mittwoch

Darum kommt König Charles nicht zum Begräbnis von Harald V.

Zur Beisetzung von Norwegens König Harald V. werden Mitglieder mehrerer europäischer Königshäuser erwartet. Der britische Monarch kommt nicht - aber das war zu erwarten.

06.09.2026

Schwedens Royals kommen zu König Haralds Begräbnis
Thronwechsel in Norwegen

Schwedens Royals kommen zu König Haralds Begräbnis

Die skandinavischen Königshäuser sind eng verbandelt. Kein Wunder also, dass viele Royals zum Begräbnis von Harald von Norwegen anreisen. Und auch andere prominente Gäste haben sich schon angekündigt.

02.09.2026

Norwegen trauert um König Harald - letzte Reise zum Schloss
Monarchie

Norwegen trauert um König Harald - letzte Reise zum Schloss

Norwegen hat sein beliebtes Staatsoberhaupt verloren. In Oslo trauern Tausende Menschen auf dem Schlossplatz, ungeachtet des Wetters. Harald hinterlässt Haakon eine Monarchie in unsicheren Zeiten.

28.08.2026

Norwegisches Königshaus

König Harald V. von Norwegen ist tot - Haakon König

28.08.2026