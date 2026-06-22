Brände

Hügelregion von Salt Lake City in Flammen

Im Westen der USA brennen wieder Hügel. In der Nähe befindet sich eine Universität. Feuerwehrleute haben ganz besondere Umstände vor Ort.

Die betroffene Hügelregion befindet sich in der Nähe der Stadt Salt Lake City Foto: Charles Mcclintock Wilson/ZUMA Press Wire/dpa
Die betroffene Hügelregion befindet sich in der Nähe der Stadt Salt Lake City

Salt Lake City (dpa) - Feuerwehrleute kämpfen im US-Bundesstaat Utah gegen einen großen Waldbrand. Betroffen ist nach US-Medienberichten eine Hügelregion in der Nähe einer Universität in der Großstadt Salt Lake City im Westen der USA. Die Feuerwehr von Salt Lake City hat bislang keine Evakuierungen veranlasst, wies aber Bewohner der Region an, auf ein solches mögliches Szenario vorbereitet zu sein.

Das «Bonneville»-Feuer hat laut Feuerwehr eine Größe von rund 200 Hektar und sei zu fünf Prozent eingedämmt. Es wurde befürchtet, dass sich die Flammen mit den steigenden Temperaturen im Verlauf des Montags ausbreiten könnten.

Die Feuerwehrleute haben schwierige Umstände: Es gibt laut Behördenangaben die Gefahr, dass sich in den brennenden Hügeln Geröll lösen könnte. Und es gibt in der Region Klapperschlangen.

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