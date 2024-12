Ist schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts vorbei?

Berlin/Chemnitz (dpa) - Vor 25 Jahren war Endzeitstimmung, also Ende des 20. Jahrhunderts. Fast alle dachten: Der Übergang vom 31. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 sei der Sprung in ein neues Jahrhundert - und vor allem Jahrtausend. Dementsprechend ist jetzt also, 25 Jahre später, schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts vorbei. Doch ist das wirklich so?