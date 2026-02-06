«Kakerlaken-Karma»: Zoo vergibt Patenschaft für Rachsüchtige

Altenburg (dpa) - Liebeskummer oder dauernd Stress mit dem Kollegen? Fürs Verarbeiten solcher Situationen bietet der Altenburger Inselzoo in Thüringen jetzt eine besondere Aktion. Für fünf Euro kann man dort die Futtertier-Patenschaft für eine Schabe übernehmen - die dann von anderen Zoobewohnern verspeist wird.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Kakerlaken-Karma» nennt der Zoo die Aktion mit einem Augenzwinkern. «Eine kreative Option für eine Hommage an "ganz besondere Lieblingsmenschen" oder das spielerische Verarbeiten verblasster Liebschaften mit dem Prädikat "therapeutisch wertvoll!"», wie die Stadt Altenburg mitteilte.