Ermittlungen in Italien

Kameras und GPS-Tracker: Mann spioniert Ex-Partnerin aus

Elf Jahre Beziehung, Gewalt, die Trennung - und dennoch nimmt der Schrecken kein Ende. Eine Frau findet Kameras und Abhörgeräte in Auto und Wohnung. Ihr Ex-Partner hat so die Familie beobachtet.

Ein 43-Jähriger hat Kameras in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgestellt. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Ein 43-Jähriger hat Kameras in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgestellt. (Symbolbild)

Rimini (dpa) - Ein Mann aus Rimini hat seine Ex-Frau und Kinder per Video ausspioniert. Der Mann soll Abhörgeräte, GPS-Tracker und Kameras in deren Wohnung und im Auto versteckt haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Paar, das zwei Töchter hat, hatte sich nach elf Jahren Beziehung getrennt. Danach gab es dem Bericht zufolge Streit um das Sorgerecht, aber auch um die neue Beziehung der Frau.

Der 43-Jährige soll die Frau verbal und körperlich angegriffen haben. Mehrfach habe sie wegen der dabei erlittenen Verletzungen in der Notaufnahme behandelt werden müssen. Gegen den Mann wird nun wegen häuslicher Gewalt und anderer Delikte ermittelt.

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