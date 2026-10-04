Landkreis Heilbronn

Kleinflugzeug im Südwesten abgestürzt - Zwei Tote befürchtet

Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. Die Folgen sind noch unklar.

Noch ist vieles unklar beim Absturz eines Kleinflugzeuges. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Noch ist vieles unklar beim Absturz eines Kleinflugzeuges. (Symbolbild)

Gundelsheim (dpa) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind unbestätigten Angaben zufolge wahrscheinlich zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei Heilbronn sprach von mutmaßlich zwei Opfern, verwies aber auf den laufenden Einsatz und nannte vorerst keine weiteren Details. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Hofguts Hohschön.

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