Kühleres Wetter in der neuen Woche erwartet

Offenbach (dpa) - In der kommenden Woche erwarten Meteorologen kühleres Wetter in Deutschland. Der Wochenstart bringt in der gesamten Nordwesthälfte eine Abkühlung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Bei zeitweiligem schauerartigem Regen erreichen die Temperaturen dort maximal 15 bis 18 Grad. «Immerhin zeigt sich im Süden und Südosten im Tagesverlauf noch zeitweise die Sonne», sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer. Dort können die Temperaturen knapp über 20 Grad ansteigen, hieß es.