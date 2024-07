Wechselhaftes, kühles Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Auch für den Rest der Woche müssen sich Menschen in Hessen auf unbeständiges, kühles Wetter und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt noch am Mittwoch von Westen her Regen auf. Am Abend soll der Regen nachlassen, dann kommt es nur noch zu einzelnen Schauern. Es bleibt den Meteorologen zufolge allerdings relativ kühl, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad, 13 Grad in Hochlagen. Auch ein schwacher bis mäßiger Wind wird erwartet.