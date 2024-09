40 Jahre «Forever Young»: Sänger Gold hadert mit dem Altern

Berlin (dpa) - Dieser Song bleibt auch nach 40 Jahren noch erfrischend jung - und aktuell: «Do you really want to live forever? Forever and ever». Mit diesen Textzeilen schuf sich die deutsche Band Alphaville ein musikalisches Denkmal. Ihre damals dritte Single «Forever Young», die am 3. September 1984 veröffentlicht wurde, erlebt aktuell durch die Plattform Tiktok eine Frischzellenkur.