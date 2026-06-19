Bei Rekordtemperaturen

Southside-Festival geht nach Unwetter-Unterbrechung weiter

Dunkle Wolken stoppen eines der größten Rockfestivals Deutschlands. Doch Veranstalter und Zehntausende Besucher lassen sich nicht unterkriegen. Einige Konzerte fallen aus.

Die Hitze wird Dauerthema am Wochenende sein. Foto: Silas Stein/dpa
Die Hitze wird Dauerthema am Wochenende sein.

Neuhausen ob Eck (dpa) - Nach einer wetterbedingten Unterbrechung wird das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck fortgesetzt. Die Campingplätze seien wieder geöffnet, das Festivalgelände werde gegen 21.45 Uhr erneut für Besucher freigegeben und das Bühnenprogramm fortgesetzt, teilten Veranstalter und Polizei mit.

Die Veranstalter bedankten sich bei den Festivalgästen für ihr Verhalten während der Unterbrechung. Die Besucher hätten auf die Anweisungen reagiert und sich gegenseitig unterstützt, etwa indem sie weitere Menschen in ihre Fahrzeuge aufnahmen.

Rund 59.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Wochenende erwartet. Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. 

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Die Feiernden im Süden Baden-Württembergs müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet - mit mehr als 35 Grad.

Wenige Stunden nach dem Auftakt am Freitag hatten die Veranstalter das Festival am Abend wegen eines aufziehenden Unwetters vorübergehend unterbrochen. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Nach Angaben der Veranstalter zog das Unwetter inzwischen ab. Das Programm wird mit Auftritten von Halsey und Levin Liam fortgesetzt. Die Konzerte von A Day To Remember, Clueso, Filow und RORY können dagegen nicht nachgeholt werden.

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