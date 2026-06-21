Southside-Besucher trotzen erneut Regen und Gewittern
Festivalstimmung trotz Regen: Beim Southside-Festival musste das Programm nach einer kurzen Wetterwarnung nicht unterbrochen werden. Was die Fans am letzten Festivaltag erwartet.
Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Erneut müssen die Besucher beim Southside-Festival dem Regen trotzen. Am letzten Festivaltag hatten die Musikfans auf dem Gelände in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) vorübergehend mit einem kleinen Gewitter und teils kräftigen Regenschauern zu kämpfen. Anders als am Freitagabend wurde das Festival jedoch nicht unterbrochen.
Am frühen Nachmittag hatte der Veranstalter auf Instagram vor Gewittern, Regen und Wind gewarnt. «Schließt eure Zelte und befestigt alle losen Gegenstände», hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite des Festivals. Laut des Instagramkanals der Veranstalter fand der Auftritt der Sängerin Natasha Bedingfield wie geplant statt. Auch Finch und die Band Papa Roach wurden am letzten Festivaltag noch erwartet.
Schon kurz nach der Warnung meldeten die Organisatoren, dass sich das Wetter wieder beruhigt habe. «Es bleibt zwar unbeständig, aber wir behalten das Geschehen für euch im Blick», schrieb der Veranstalter auf Instagram.
Bereits am Freitagabend war das Festival wetterbedingt für gut zwei Stunden unterbrochen worden. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Später am Abend wurde das Festival dann fortgesetzt. Die ausgefallenen Konzerte wurden nicht nachgeholt.
Rund 59.000 Besucherinnen und Besucher wurden an diesem Wochenende erwartet. Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland.