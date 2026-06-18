Festival

So bereitet sich das Southside-Festival auf die Hitze vor

Schattenplätze, kostenlose Wasserspender und Sonnenschutz: Wie das Southside-Festival den erwarteten 60.000 Gästen die heißen Tage angenehmer machen will.

Die Besucher beim Southside-Festival müssen sich auf Hitze einstellen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Besucher beim Southside-Festival müssen sich auf Hitze einstellen. (Archivbild)

Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Temperaturen von deutlich über 30 Grad, kaum Wolken und viel Sonne: Zum Start des Southside-Festivals am Freitag müssen sich die rund 60.000 erwarteten Besucher auf Hitze einstellen. Die Veranstalter haben deshalb zusätzliche Maßnahmen angekündigt, um die Festivalgäste vor den hohen Temperaturen zu schützen.

Nach Angaben der Organisatoren wurde die Zahl der Schattenplätze und Sitzgelegenheiten im sogenannten Infield deutlich erhöht. Sonnenschutz gebe es umsonst, Sonnencremespender würden zur Verfügung gestellt werden. Außerdem stünden auf dem Gelände kostenlose Trinkwasserstellen, an denen Besucher ihre Flaschen auffüllen könnten. Leere Trinkflaschen dürfen demnach mit auf das Festivalgelände genommen werden. 

Heißeste Tage des Jahres erwartet 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Festivalwochenende die bislang heißesten Tage des Jahres in Baden-Württemberg. Vor allem im Süden des Landes sind Temperaturen von mehr als 35 Grad möglich. Nach den Prognosen könnte es auch nachts ungewöhnlich warm bleiben.

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Besonders auf den Campingplätzen könnte die Hitze zur Belastung werden. Dort gibt es tagsüber nur wenig Schatten.

Den Schatten auf den Zeltplätzen muss man sich selbst organisieren. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Den Schatten auf den Zeltplätzen muss man sich selbst organisieren. (Archivbild)

Das Southside zählt zu den bekanntesten Festivals in Deutschland. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr unter anderem Kraftklub, Billy Talent und The Offspring. Ausverkauft ist das Event nicht.

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