Ausgefallene Southside-Auftritte werden nicht nachgeholt

Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Nach der unwetterbedingten Unterbrechung des Southside-Festivals werden die ausgefallenen Konzerte nicht nachgeholt. Das betrifft die Auftritte von A Day To Remember, Clueso, Filow und RORY, wie der Veranstalter mitteilte. Ob Käufer von Tagestickets einen Teil des Preises als Entschädigung erstattet bekommen, sei noch unklar.

Das Festival in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) musste am Freitagabend für rund zwei Stunden unterbrochen werden. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Nachdem das Unwetter vorüber war, setzten die Veranstalter das Programm mit geänderten Zeiten fort.

Weiterfeiern bei Hitze

Heute läuft das Programm laut Veranstalter wieder nach Plan. Auf den Hauptbühnen stehen bei Temperaturen um 32 Grad unter anderem Kraftklub, Yungblud und The Offspring auf der Bühne. Die Festivalgäste müssen sich dabei auf viel Sonne einstellen. Dazu kann es im Bereich der Schwäbischen Alb zu Gewittern und Schauern kommen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Diese zögen jedoch rasch wieder ab.

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Foto: Silas Stein/dpa Zahlreiche Festivalbesucher verfolgten den Auftritt der Band A Day to Remember auf dem Southside-Festival. Nur wenige Minuten später wurde das Festival unterbrochen.

Am Sonntag sollen die Temperaturen dann sogar auf 33 Grad klettern. Das Risiko für Schauer und Gewitter, vor allem nachmittags und abends im Bergland, soll nach DWD-Angaben an diesem Tag nochmals steigen. Inwiefern das Festival davon betroffen sein wird, ist noch unklar.