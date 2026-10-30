Abschied von Sir Patrick Stewart in «Avengers: Doomsday»

London (dpa) - Als Captain Jean-Luc Picard begeisterte Sir Patrick Stewart seine Millionen Fans weltweit über Jahrzehnte - noch einmal auf der ganz großen Kinoleinwand wird er aber in seiner anderen Paraderolle zu sehen sein. In «Avengers: Doomsday», dem mit Spannung erwarteten, am 18. Dezember erscheinenden neuen Marvel-Film, spielt der Brite erneut Charles Xavier beziehungsweise Professor X, einen Mutanten mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Bereits zum Start der «X-Men»-Filme im Jahr 2000 hatte Stewart den im späteren Leben im Rollstuhl sitzenden Professor verkörpert - die Rolle wuchs mit ihm. Zwar spielte der Brite nicht in allen folgenden Teilen über die Superhelden mit, seine Rolle ist neben dem von Hugh Jackman verkörperten Wolverine aber ein Gesicht der Reihe. In «Logan» (2017) spielten beide die Hauptrollen. Für «Avengers: Doomsday» steht Jackman nicht auf der offiziellen Besetzungsliste - was aber nicht viel heißen muss.

Ein Großer von Bühne und Leinwand

«Wir haben heute einen der Großen von Bühne und Leinwand verloren. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich werde dich, Patrick Stewart, für den Rest meiner Tage vermissen», schrieb Jackman auf der Plattform X. Welches Schicksal Professor X in «Avengers: Doomsday» erwartet, ist offen und wie weitere Inhalte des Films ein gut gehütetes Geheimnis. Im Trailer zu «Avengers: Doomsday», auf den 2027 «Avengers: Secret Wars» folgen soll, ist Stewart schon zu sehen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.