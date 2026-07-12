Abschiedstour

Ärzte-Sänger singt bei den Toten Hosen

Es gibt Gastmusiker, die würde man nicht erwarten. Beim Berliner Abschiedskonzert der Düsseldorfer Punk-Band gab es so einen.

Die Ärzte mit Frontmann Campino befinden sich auf Abschiedstour. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Die Ärzte mit Frontmann Campino befinden sich auf Abschiedstour. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Ein unerwarteter Gast hat das Berliner Konzert der Toten Hosen bereichert. Ärzte-Sänger und Gitarrist Farin Urlaub sang am Samstagabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Hosen-Frontmann Campino den Ärzte-Klassiker «Schrei nach Liebe».

Die Toten Hosen befinden sich nach 45 Jahren auf der Bühne auf Abschiedstour. «Trink aus! Wir müssen gehen», heißt das dazu gehörende Album. «Ein Abend im Berliner Olympiastadion, an den wir noch lange denken werden. Danke für ein großartiges Konzert!», schrieb die Band im Anschluss bei Instagram. 

In Berlin spielten sie mehr als 60 Mal. Ein anderer Stargast an der Seite von Campino war Sven Regener, der Sänger der Band Element of Crime. Als Vorgruppen heizten die britischen Punk-Pioniere The Stranglers und die Berliner Band Beatsteaks ein. 

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Ärzte oder die Toten Hosen - für nicht wenige Punk-Fans in Deutschland ist das eine Glaubensfrage. Hinzu kam in der Vergangenheit immer wieder eine mediengetriebene Rivalität. Für die beiden Bands liegt das aber lange zurück.

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