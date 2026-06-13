Musik

Hosen begeistern Stuttgart zum Auftakt ihrer Abschiedstour

65.000 Menschen und jede Menge Klassiker: Die Toten Hosen haben in Stuttgart den deutschen Auftakt ihrer Abschiedstour gefeiert - eine emotionale Reise durch mehr als vier Jahrzehnte Bandgeschichte.

Campino gab alles auf der Bühne. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Campino gab alles auf der Bühne.

Stuttgart (dpa) - Ausverkauft, ziemlich laut und voller Klassiker: Die Toten Hosen haben den deutschen Auftakt ihrer Abschiedstour vor rund 65.000 Fans in Stuttgart gefeiert. Das Open-Air-Konzert markierte in Deutschland den Beginn der Tournee «Trink Aus! Wir Müssen Gehen», mit der sich die Düsseldorfer Punkband nach mehr als vier Jahrzehnten Bandgeschichte von ihren Anhängern verabschiedet. 

Die Abschiedstour war Anfang der Woche im luxemburgischen Esch an der Alzette gestartet. In Stuttgart folgte nun der erste große Deutschland-Auftritt der Tournee. Bereits am frühen Abend hatten als Vorbands unter anderem Feine Sahne Fischfilet das Publikum aufgewärmt. Als Die Toten Hosen die Bühne betraten, herrschte auf dem Cannstatter Wasen Festivalstimmung.

Klassiker und neue Songs

Die Band um Frontmann Campino spielte bekannte Klassiker wie «Tage wie diese», «Bonnie & Clyde» und «Hier kommt Alex», aber auch neuere Titel gehörten zum Programm. Die Zuschauer sangen viele Songs lautstark mit und verwandelten den Wasen in einen großen Freiluft-Chor.

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65.000 Menschen kamen laut Veranstalter auf den Wasen - und grölten lautstark mit. Foto: Christoph Schmidt/dpa
65.000 Menschen kamen laut Veranstalter auf den Wasen - und grölten lautstark mit.

Im Laufe der kommenden Monate sind fast zwei Dutzend weitere Hosen-Konzerte in Deutschland, Österreich und Luxemburg geplant. Das voraussichtlich letzte Stadionkonzert der Band ist für Juli 2027 in Düsseldorf geplant, der Heimatstadt der Hosen.

Mit der Tournee endet ein Kapitel deutscher Rock- und Punkgeschichte. Die Toten Hosen gehören seit den frühen 1980er Jahren zu den prägenden deutschen Rockbands. 1988 gelang ihnen mit «Hier kommt Alex» der kommerzielle Durchbruch, später folgten zahlreiche Nummer-eins-Alben und große Stadiontourneen.

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