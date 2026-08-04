Leute

Ariana Grande bei Konzert: Auszeit war lange geplant

Nach ihrer Tour möchte Popstar Ariana Grande eine Pause einlegen. Das teilte sie zunächst über ihr Management mit. Nun äußerte sich die Sängerin vor ihren Fans.

Ariana Grande ist gerade mit ihrem Album «Eternal Sunshine» auf Tour. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Ariana Grande ist gerade mit ihrem Album «Eternal Sunshine» auf Tour. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Popstar Ariana Grande hatte ihre Auszeit nach eigenen Worten schon vor langer Zeit geplant. Bei einem Konzert in Chicago sagte die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin: «Die Ankündigung von gestern war keine reaktive oder impulsive Sache.» Es sei ein Plan, den sie «still und vor langer Zeit» gemacht habe. Es stimme auch nicht, dass «Negativität» ihr die «Dinge verderbe». Viele Dinge könnten gleichzeitig wahr sein. «Grenzen müssen gesetzt werden.»

Zuvor hatte ihr Management mitgeteilt, dass die Musikerin nach ihrer Tour eine Pause einlegen wird. «Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen», zitierten US-Branchenportale ihr Management. Auch ihre Teilnahme an der Neuinszenierung des Musicals «Sunday in the Park with George» im Londoner Barbican sagte die 33-Jährige laut Produktionsfirma Empire Street Productions ab.

Fan-Diskussionen über Grandes Figur

Worauf genau die Sängerin mit der Negativität anspielte, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über Grandes Figur diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über die körperliche Veränderung der schlanken Sängerin aus. Viele Fans sprach von einem augenscheinlichen Gewichtsverlust. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schon in einem TikTok-Video 2023 forderte Grande ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb solle man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint seien.

Grande ist gerade auf Tour zu ihrem 2024 veröffentlichten Album «Eternal Sunshine». Bis Anfang September sind mehrere Konzerte in Chicago und London geplant. Es ist die erste Tour seit sieben Jahren. Nach der Tour zu «Sweetener» hatte sie sich zwar nicht aus der Kunst zurückgezogen, wohl aber aus dem Live-Geschäft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ariana Grande plant Auszeit nach ihrer Tour
Leute

Ariana Grande plant Auszeit nach ihrer Tour

Sängerin Ariana Grande ist gerade wieder auf der Bühne zu sehen. Nun gab sie über ihr Management ihre Pläne für die Zeit danach bekannt – auch mit Folgen für einen Schauspielauftritt.

03.08.2026

Ariana Grande und die Schattenseiten des Ruhms
Popstar mit neuem Album

Ariana Grande und die Schattenseiten des Ruhms

Zuletzt hat man Ariana Grande eher mit «Wicked» im Kino als auf der Bühne gesehen. Mitten in einer laufenden Tour bringt sie nun ihr Album «petal» heraus – und setzt sich neue Grenzen als Popstar.

31.07.2026

Ariana Grande bei Premiere bedrängt – Fan muss ins Gefängnis
Urteil in Singapur

Ariana Grande bei Premiere bedrängt – Fan muss ins Gefängnis

Mitten im Blitzlichtgewitter sprang ein australischer Fan über die Absperrung, stürmte auf Ariana Grande zu. Der Mann ist kein Unbekannter - und muss nun ins Gefängnis.

18.11.2025

«Eternal Sunshine»

Ariana Grande kündigt neues Album für März an

Vier Jahre lang haben Fans auf ein neues Album warten müssen. Nun kündigt US-Sängerin Ariana Grande ihr siebtes Studioalbum für März an: «Eternal Sunshine».

18.01.2024

Popstar

Ariana Grande wünscht sich weniger Kommentare über Aussehen

«Es gibt viele verschiedene Arten, gesund und schön auszusehen», sagt US-Popstar Ariana Grande und wünscht sich weniger Urteile über das Aussehen von Menschen.

12.04.2023