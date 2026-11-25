Berlin (dpa) - Da steht Robert De Niro (83) also in seinem Trainingsanzug und treibt Ariana Grande (33) mit seiner Trillerpfeife zu Fitnessübungen an. Die Popsängerin hat schon als singende Hexe Glinda im «Wicked»-Zweiteiler ihr Schauspieltalent unter Beweis gestellt. Jetzt will Grande offenbar weiter Fuß in Hollywood fassen und hat sich dafür den idealen Film ausgesucht.

Denn der Popstar ist jetzt an der Seite der beiden Hollywood-Ikonen De Niro und Ben Stiller (60) in der neuen Komödie «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich» zu sehen. Es ist der vierte Teil der Saga rund um die Familien Focker und Byrnes, in der sich Grande mit ihrem künftigen Film-Schwiegervater Stiller alias Greg «Gaylord» Focker zofft. Die Reihe erfindet sich damit an sich nicht neu, die Grundidee wird eigentlich nur auf die jüngere Generation übertragen.

Rückblick: Ex-CIA-Agent mit Lügendetektor

Zur Erinnerung: Im ersten Film aus dem Jahr 2000 «Meine Braut, ihr Vater und ich» will sich Greg mit seiner Freundin Pam (Teri Polo) verloben und dafür den Segen ihres Vaters und ehemaligen CIA-Agenten Jack Byrnes (De Niro) bekommen. Der wiederum begegnet Greg von Anfang an mit großem Misstrauen und testet ihn mit einem Lügendetektor und Verhörmethoden. Aus Nervosität macht Greg einen Fehler nach dem anderen und löst damit immer wieder neue Katastrophen aus.

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Foto: Sebastian Gollnow/dpa Ben Stiller (l) und Robert De Niro stellten die Komödie in Berlin vor. (Archivbild)

Danach folgten die beiden Fortsetzungen «Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich» (2004) sowie «Meine Frau, unsere Kinder und ich» (2010), die bei der Kritik allerdings nicht mehr so gut ankamen wie der erste Teil. Das Franchise macht mit dem neuen Film unter der Regie von John Hamburg jetzt einen ordentlichen Zeitsprung.

Darum geht es im neuen Film

Dieses Mal dreht sich die Geschichte um Gregs Sohn Henry (Skyler Gisondo), der mit seiner Freundin Olivia (Grande) die Familie besucht und ihr einen Heiratsantrag machen will - zum Widerwillen von Greg. Denn nach einem missglückten ersten Treffen der beiden im Flugzeug begegnet er ihr zunehmend misstrauisch. Im Laufe des Films nimmt er sie besonders kritisch unter die Lupe, was neue Katastrophen auslöst. Auch der Lügendetektor spielt da wieder eine Rolle.

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Während Greg immer mehr die Verhaltensweisen seines einst so skeptischen Schwiegervaters übernimmt, wird Olivia vom Rest der Familie sofort herzlich aufgenommen. Sie kann als ehemalige FBI-Verhandlungsexpertin nicht nur Menschen schnell für sich gewinnen, sondern kommt auch gut mit dem grummeligen Jack aus. Zum Beispiel, weil sie sich beide für Sport begeistern.

Robert De Niro macht Klimmzüge und spricht Deutsch

Das ist vielleicht eine der überraschendsten Entwicklungen im Film: De Niros Charakter legt zwar immer noch seine strenge Miene auf, hat bei seinem Lebensstil aber offenbar eine 180-Grad-Wende gemacht. Er lebt vegan und widmet sein Leben dem Gym. Im Keller des Hauses hat er sich ein Fitnessstudio mit Infrarot-Sauna, Eisbad und allen möglichen Sportgeräten aufgebaut und läuft praktisch immer mit Trainingsanzug herum.

In einer Szene ist zu sehen, wie De Niro um die zehn Klimmzüge schafft. Er habe dafür aber etwas Unterstützung bekommen, räumt der Hollywoodstar im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur ein. Zwar trainiere er viel und regelmäßig. Doch «was die Klimmzüge angeht: Wir haben es so gemacht, dass mir jemand von unten geholfen hat, hoch- und herunterzukommen.» Er glaube, der Film sei vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, «damit es so aussieht, als würde ich es noch schneller machen».

Foto: Sebastian Gollnow/dpa Robert De Niro zeigt sich im Film im sportlichen Look. (Archivbild)

Wer den Film in der englischen Originalversion schaut, dürfte zudem über einige deutsche Phrasen des Schauspielers stolpern. Denn Jack besitzt nach dem Tod seiner Katze Mr. Jinx jetzt einen Schäferhund - einen Ex-Polizeihund aus Deutschland. De Niro gibt ihm deshalb Befehle auf Deutsch, darunter: «Bleib!» oder «Ich habe eine Mission für dich». Weil die Wörter eher einsilbig waren, sei es ihm nicht schwergefallen, sie auszusprechen, sagt der Schauspieler. Und: Ein Experte und die Freundin eines seiner Kinder, die Deutsche sei, hätten ihm bei der Betonung geholfen.

Wie sich die Dynamik im neuen Film verändert

Allein das wiedervereinte Duo Stiller und De Niro ist ein Grund, ins Kino zu gehen, auch wenn einige Szenen recht überdreht geraten sind und die Geschichte an sich vorhersehbar ist. De Niros Rolle kommt auch ohne lange Dialoge aus. Dafür lässt er seine Mimik einfach für sich sprechen, manchmal muss er dafür nur eine Augenbraue skeptisch heben.

Fans der Reihe dürften einige Referenzen auf die älteren Filme entdecken. Ein Wiedersehen gibt es zum Beispiel mit Pams supererfolgreichem Ex-Verlobten Kevin (Owen Wilson). Der Film zeigt im Großen und Ganzen, wie schwer es Eltern manchmal fällt, loszulassen, und dass sich dieses Muster auf die nächste Generation überträgt.

Was dieses Mal anders ist: die Dynamik. Der nervöse Greg trifft nicht auf den kontrollierten Jack, sondern auf die selbstbewusste Olivia. Das bringt frischen Wind in die Reihe. Grande versteht es, den typischen Humor der Reihe - eine Mischung aus Situationskomik, peinlichen Momenten und Slapstick - mit auf die Leinwand zu bringen.