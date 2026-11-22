Palm Springs (dpa) - US-Popstar Miley Cyrus soll Medienberichten zufolge geheiratet haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Die 33-Jährige und der Schlagzeuger Maxx Morando (28) sollen sich am Samstag im kalifornischen Palm Springs das Ja-Wort gegeben haben, wie mehrere Medien berichteten, zum Beispiel der britische Rundfunk BBC.

Sie berufen sich auf einen Bericht des US-amerikanischen Unterhaltungs-Nachrichtenmagazins «Entertainment Tonight». Zudem sollen mehrere Fotos die Trauung zeigen. Zur Echtheit der Bilder gibt es keine offizielle Bestätigung. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Management der Sängerin («Wrecking Ball») blieb zunächst unbeantwortet.

Für Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie «Hannah Montana» gefeiert hatte und danach eine erfolgreiche Musikerin wurde, wäre es die zweite Ehe. Sie war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth («Die Tribute von Panem») verheiratet.

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Die Verlobung mit Morando hatte sie Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben. Mit dem Schlagzeuger der Band Liily war sie laut früheren eigenen Angaben damals bereits rund vier Jahre zusammen.