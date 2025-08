Serien-Tourismus

Zu viele Fans: New Yorker «Sex and the City»-Haus erhält Tor

Vor rund 20 Jahren kam die letzte Folge der Kultserie «Sex and the City» heraus - aber noch immer besuchen unzählige Touristen die Drehorte in New York. Einer Hausbesitzerin wird es nun zu viel.