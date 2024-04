Campino hält Vorlesung über den «Lärm aus dem Internet»

Düsseldorf (dpa) - Tote-Hosen-Sänger Campino (61) hat als Gastprofessor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf auf die Gefahr von Social-Media-Algorithmen für gesellschaftliche Diskussionen hingewiesen. «Der Lauteste und Aggressivste gewinnt immer gegen den Sachlichsten», sagte Campino am Dienstag bei seiner zweiten Vorlesung an der Universität.