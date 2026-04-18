Musik

Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an

Die Prinzen sagen: «Tschüssi». Nach mehr als drei Jahrzehnten will die Leipziger Popband auf Tour ihren Abschied feiern. Ab wann es Tickets dafür gibt.

Die Prinzen haben für 2027 eine Abschiedstournee angekündigt. (Archivbild) Foto: Sebastian Willnow/dpa
Die Prinzen haben für 2027 eine Abschiedstournee angekündigt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Popband Die Prinzen («Millionär», «Alles nur geklaut») will kommendes Jahr auf Abschiedstournee gehen. Unter dem Motto «Tschüssi, macht's gut!» kündigte die Leipziger Band rund um Frontmann Sebastian Krumbiegel für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Der Auftakt ist laut einer Mitteilung am 22. Oktober in Hof (Saale) in Bayern geplant. Dann folgen Konzerte unter anderem in Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg, bevor die Tournee am 16. Dezember in Zürich enden soll. 

Tickets ab Dienstag 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Karten seien ab Dienstag (21. April) um 10.00 Uhr online beim Ticketvermarkter CTS Eventim erhältlich sowie ab Donnerstag (23. April) an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 

Die Abschiedstournee soll ein «großes Dankeschön an das Publikum» sein, das sich auf «besondere Arrangements, persönliche Momente und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung freuen» dürfe, hieß es. 

Für die Band sei nach mehr als drei Jahrzehnten der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Der Bild sagte die Band, man hätte gemeinsam «nach reiflicher Überlegung» beschlossen, «unsere Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen». 

«Wenn es am schönsten ist, hör auf», sagte Sebastian Krumbiegel der Zeitung. Band-Mitglied Wolfgang Lenk ergänzte: «Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben. Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt.» 

Die Prinzen gehören zu den bekanntesten deutschen Bands. In diesem Jahr ist eine gemeinsame Tour mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Letzte Tour der Fanta 4: Hier wird es Zusatzkonzerte geben
Abschiedstournee

Letzte Tour der Fanta 4: Hier wird es Zusatzkonzerte geben

Dutzende Konzerte und jetzt noch neun Zusatztermine: Die Fantastischen Vier wollen auf ihrer letzten Tour möglichst viele Fans mitnehmen. Deshalb treten sie öfter auf als geplant.

23.03.2026

Abschied auf Raten: «Fanta 4» planen letzte große Tournee
Abschiedstournee

Abschied auf Raten: «Fanta 4» planen letzte große Tournee

Abschied auf Raten: Die Fantastischen Vier planen mit «Der letzte Bus» eine finale Tour. Ein Abschied für immer? Kann sein, muss aber eher nicht, sagt einer der Sänger.

08.11.2025

Tickets für Comeback-Tour von Oasis ausverkauft
Reunion-Tour

Tickets für Comeback-Tour von Oasis ausverkauft

Die jahrelang zerstrittenen Oasis-Brüder Noel und Liam Gallagher tun sich wieder zusammen. Die Nachfrage nach Karten für die Konzerte ist riesig. Nun meldet die Band: Alles ausverkauft.

31.08.2024

Aerosmith macht Schluss mit Tourneen
Ende einer Ära

Aerosmith macht Schluss mit Tourneen

Ein letztes Mal wollte die Kultband auf Tour gehen. Doch kurz vorm Start verkündet Aerosmith den Abschied von der Tourbühne. Nie wieder eine Aerosmith-Tour! Doch Fans müssen nicht komplett verzichten.

03.08.2024

Tournee

Nächstes Album: Pur bereitet sich auf Tournee vor

Pur, das ist das große Gefühl, das ist die Nähe zu den Abertausenden mitsingenden Fans. Das ist aber bisweilen auch die Politik in greifbaren Gefühlen und gesungenen Worten. Mit dem neuen Album geht die Band nun auf Tournee. Generalprobe ist in heimischen Gefilden.

17.04.2023