Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an

Berlin (dpa) - Die Popband Die Prinzen («Millionär», «Alles nur geklaut») will kommendes Jahr auf Abschiedstournee gehen. Unter dem Motto «Tschüssi, macht's gut!» kündigte die Leipziger Band rund um Frontmann Sebastian Krumbiegel für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Der Auftakt ist laut einer Mitteilung am 22. Oktober in Hof (Saale) in Bayern geplant. Dann folgen Konzerte unter anderem in Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg, bevor die Tournee am 16. Dezember in Zürich enden soll.

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Karten seien ab Dienstag (21. April) um 10.00 Uhr online beim Ticketvermarkter CTS Eventim erhältlich sowie ab Donnerstag (23. April) an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Abschiedstournee soll ein «großes Dankeschön an das Publikum» sein, das sich auf «besondere Arrangements, persönliche Momente und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung freuen» dürfe, hieß es.

Für die Band sei nach mehr als drei Jahrzehnten der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Der Bild sagte die Band, man hätte gemeinsam «nach reiflicher Überlegung» beschlossen, «unsere Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen».

«Wenn es am schönsten ist, hör auf», sagte Sebastian Krumbiegel der Zeitung. Band-Mitglied Wolfgang Lenk ergänzte: «Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben. Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt.»