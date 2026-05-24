Drei Tipps: Free-TV-Premieren an Pfingsten

Berlin (dpa) - Eine Auswahl von drei Free-TV-Premieren im deutschen Fernsehen an Pfingsten:

«Alles steht Kopf 2» (Sat.1)

Sat.1 zeigt den Film (Originaltitel: «Inside Out 2») am Pfingstsonntag (24.5.) zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Es ist die Fortsetzung des oscarprämierten Pixar-Hits «Alles steht Kopf» von 2015. Und darum geht es diesmal: Das Mädchen Riley ist inzwischen mitten in der Pubertät und im Kontrollzentrum ihres Kopfes herrscht entsprechend Chaos. Freude, Kummer, Wut und Ekel dachten, sie hätten alles im Griff, doch dann tauchen neue Gefühle auf – Zweifel, Neid, Peinlichkeit und Langeweile. Na so was!

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«The Fall Guy» (ProSieben)

ProSieben zeigt die Actionkomödie mit Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson und Hannah Waddingham am Pfingstsonntag (24.5.) ab 20.15 Uhr. Der Film von 2024 ist eine Adaption des US-Serienklassikers «Ein Colt für alle Fälle» (Originaltitel: «The Fall Guy», 1981–1986), in der Lee Majors den Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers mimte.

In dem neuen Film zieht sich Colt Seavers nach einem Stuntunfall aus der Filmbranche zurück und kehrt auch seiner Freundin, der Kamerafrau Jody, den Rücken. Anderthalb Jahre später erhält er die Chance auf ein Comeback – und zwar bei Jodys Regiedebüt. Doch dann verschwindet der Hauptdarsteller Tom Ryder. Colt begibt sich auf die Suche und gerät dabei in große Gefahr.

«Giant Little Ones» (ZDF)

Das ZDF zeigt das Coming-of-Age- und Coming-out-Drama aus dem Jahr 2018 in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag um 3.25 Uhr. Die zwei beliebten Jungs Franky und Ballas sind beste Freunde und führen ein leichtes und heterosexuelles Teenager-Leben. Doch in der Nacht von Frankys 17. Geburtstag kommen sie sich im betrunkenen Zustand sexuell näher.